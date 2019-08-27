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27. 08. 2019

Макрон: РФ можно пригласить в G7 в качестве гостя

Страны G7 не достигли консенсуса по теме возвращения РФ в G8, заявил в понедельник, 26 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Решения о расширении числа участников принимаются консенсусом", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице, добавив, что такого консенсуса сейчас нет.

При этом Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе - лидеров не входящих в G7 стран.

"Страна-устроитель может приглашать людей, но - в качестве гостей", - сказал президент Франции.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет как раз на американской территории. Но Трамп предположил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не захочет принимать такое приглашение.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения формата "Большой восьмерки" с участием России.

"Канада не поддерживает возвращение России к участию в саммитах G7", - заявил Трюдо на пресс-конференции. "России нужно изменить свое поведение, которое привело ее к исключению (из участников G8) в 2014 году", - сказал канадский премьер.

Он также осудил присоединение к России Крыма, а также "российскую агрессию".

Как сообщалось, Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

Трамп рассказал о дискуссии по России на G7

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Источник: korrespondent.net

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