Самолет на одном моторе долетел из Греции в Чехию

Самолет Boeing 737 чешского лоукостера Smartwings на одном моторе совершил перелет с греческого острова Самос в Прагу. Об этом 26 августа вечером сообщило Чешское радио.
Вскоре после старта у самолета отказал один из двух моторов. Это произошло в прошлый четверг над Эгейским морем. Командир экипажа принял решение не возвращаться на Самос.
Он снизил высоту, и через 2,5 часа полета авиалайнер совершил посадку в Праге. На его борту находилось 170 пассажиров, которые не были информированы о технической неполадке.
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии расследует обстоятельства, связанные с выходом из строя одного из моторов самолета, и причины, по которым после этого командир экипажа не совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту.
Smartwings грубо нарушила правила безопасности пассажирских авиаперевозок, считают эксперты ведомства.
Ранее сообщалось, что пассажир помог экстренно посадить Boeing 757 в Португалии.
В Праге совершил экстренную посадку самолет
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Источник: korrespondent.net
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