Самолет на одном моторе долетел из Греции в Чехию

Самолет Boeing 737 чешского лоукостера Smartwings на одном моторе совершил перелет с греческого острова Самос в Прагу. Об этом 26 августа вечером сообщило Чешское радио.

Вскоре после старта у самолета отказал один из двух моторов. Это произошло в прошлый четверг над Эгейским морем. Командир экипажа принял решение не возвращаться на Самос.

Он снизил высоту, и через 2,5 часа полета авиалайнер совершил посадку в Праге. На его борту находилось 170 пассажиров, которые не были информированы о технической неполадке.

Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии расследует обстоятельства, связанные с выходом из строя одного из моторов самолета, и причины, по которым после этого командир экипажа не совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

Smartwings грубо нарушила правила безопасности пассажирских авиаперевозок, считают эксперты ведомства.

Ранее сообщалось, что пассажир помог экстренно посадить Boeing 757 в Португалии.

В Праге совершил экстренную посадку самолет

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Источник: korrespondent.net