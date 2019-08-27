Итоги 26.08: Саммит G7 и изменения в Конституции

Трюдо и Меркель ждут от Украины реформ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в рамках саммита G7 отметили важность реформ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Трюдо.

Лидеры двух государств призвали Украину к реформам и заверили в дальнейшей поддержке.

Начался финальный этап укладки Nord Stream-2

Компания оператор Nord Stream 2 в понедельник, 26 августа, заявила о начале финального этапа укладки газопровода Северный поток-2. Как говорится в сообщении компании, проект завершен на три четверти.

"По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода Северный поток-2. Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода", - говорится в сообщении.

В Раде назвали первые налоговые инициативы

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовится подать на рассмотрение парламента около 30 законопроектов. Об этом рассказала претендент на руководителя комитета Даниил Гетманцев.

"...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями", - сказал он.

Трамп рассказал о дискуссии по России на G7

Президент США Дональд Трамп считает полезным присутствие России на следующем саммите "Большой семерки". Об этом он заявил в понедельник, 26 августа, перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель в Биаррице.

По словам Трампа, саммит, "вероятно, пройдет в Майами". На вопрос о том, будет ли приглашена Россия, он ответил, "что это было бы полезно", но добавил, что не все лидеры согласны с этим.

Нормандская встреча будет в сентябре

Встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции.

В декларации, размещенной на сайте администрации французского президента Эммануэля Макрона, говорится, что организацией нормандской встречи будут заниматься Германия и Франция.

Стефанчук обещает много изменений в Конституции

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал множество изменений в Конституцию Украины. Об этом он сказал в понедельник, 26 августа, перед заседанием подготовительной группы.

"Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии", - пообещал он. По словам политика, среди них будет сокращение количества депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности.

США готовы к встречам по Донбассу

В США довольны работой "нормандского формата" и готовы к встречам по урегулированию ситуации на Донбассе в новых форматах. Об этом заявил Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Если будут какие-то другие встречи - мы с удовольствием примем участие в них, и поддержим эти попытки", - сказал Курт Волкер.

Во Франции завершается саммит G7

Во французском Биаррице в понедельник, 26 августа, проходит заключительный день саммита.

Лидеры "Большой семерки" - США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Италия - проводят ряд встреч по вопросам изменения климата, цифровых преобразований, проблем мировой экономики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net