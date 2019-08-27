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27. 08. 2019

Жительницы Волыни едва не разорвали поросенка во время конкурса

В селе Забороль на Волыни во время празднования дня общины люди чуть не разорвали поросенка. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел во время конкурса, суть которого - поймать животное. Кто сделает это первым, может забирать трофей домой.

Одну из свинок одновременно поймали две женщины и начали тянуть в разные стороны.

Правоохранители уже зарегистрировали заявление касательно жестокого обращения с животными. Сам поросенок после таких варварских забав существенно не пострадало.

Ранее сообщалось, что Глобинский районный суд Полтавской области приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за нанесение увечий коту.

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Источник: korrespondent.net

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