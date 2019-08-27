В Херсоне мужчина пришел на рынок с гранатой

В Суворовском районе Херсонской обл. на территории рынка Северный правоохранители изъяли у мужчины гранату. Об этом сообщает Нацполиция Херсонской области.

Отмечается, что в полицию позвонил гражданин, который увидел у мужчины пакет с гранатой. На место выехали правоохранители. Они нашли мужчину и изъяли у него предмет, похожий на гранату Ф-1 современных времен, и запал к ней. Боеприпас отправили на экспертизу.

"Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, правонарушителем оказался 34-летний неработающий житель г. Херсона. Он пояснил, что нашел боеприпас год назад в камышах", - говорят в пресс-службе.

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Сейчас полиция пытается выяснить, откуда мужчина действительно взял гранату и зачем она была ему нужна.

Накануне сообщалось, что в Горловке четыре человека подорвали на гранате. Мужчина подорвал гранату возле подъезда дома, в результате тяжелые ранения получили четыре человека.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковске от взрыва двух гранат погибли мужчина и женщина.

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Источник: korrespondent.net