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27. 08. 2019

Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета

В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из 240-миллиметрового миномета Тюльпан, который называют самым мощным в мире.

Стрельбы провели в Тамбовской области России.

Огонь велся по мишеням на расстоянии от 8 до 40 км. Всего было уничтожено порядка 150 целей.

2С4 Тюльпан - 240-мм самоходный миномет советской разработки. Он способен уничтожить укрепленные здания, фортификации, скопления живой силы и бронетехнику противника. Также миномет может поразить цели, которые являются недостижимыми для других артиллерийских орудий.

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Напомним, прошлой осенью в Украине состоялись испытания нового 120-мм минометного мобильного комплекса Барс-8ММК.

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Источник: korrespondent.net

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