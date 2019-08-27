Погода на неделю: жара до +32 и дожди

В Украине в течение 27-30 августа ожидается преимущественно сухая погода при дневной температуре до +32 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Во вторник, 27 августа, почти во всех регионах сухо, только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях небольшие грозовые дожди. Дневная температура воздуха составит от +25 до +32 градусов. Жарче всего будет на западе и юге.

Укргидрометцентр

В среду, 28 августа, в западных и южных регионах дневная температура поднимется до +31 градуса. На северо-западе, в центре страны и на востоке термометр будет показывать от +25 до +29 градусов, на севере ожидают температуру на несколько градусов ниже. Осадков не будет.

Укргидрометцентр

В четверг, 29 августа, также прогнозируют сухую жаркую погоду. Высокие температуры будут на западе и на юге страны. На северо-западе и в центре ожидается от 24 до 29 градусов выше нуля, на севере - до +24 градусов. На востоке будет прохладнее - от +21 до +23 градусов.

Укргидрометцентр

В пятницу, 30 августа, будет преимущественно без осадков, однако в Закарпатской и Львовской областях - небольшие грозовые дожди. На остальной территории сухо при дневной температуре воздуха от +23 до 30 градусов.

Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию. Генсек ООН заявил, что 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

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Источник: korrespondent.net