Против Гладковского открыли дело из-за декларации

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство против бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Причиной стало возможное недекларирование Гладковским 1,3 млн гривен, о котором ранее сообщало НАПК.
"НАБУ зарегистрировало уголовное производство", - сказал источник издания.
Согласно фабуле дела, Гладковский не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в Киевоблэнерго.
Также в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.
Напомним, в апреле журналист Александр Дубинский сообщил, что сын Олега Гладковского купил автомобиль Ferrari за 300 тысяч евро.
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Источник: korrespondent.net
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