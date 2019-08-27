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27. 08. 2019

Против Гладковского открыли дело из-за декларации

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство против бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причиной стало возможное недекларирование Гладковским 1,3 млн гривен, о котором ранее сообщало НАПК.

"НАБУ зарегистрировало уголовное производство", - сказал источник издания.

Согласно фабуле дела, Гладковский не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в Киевоблэнерго.

Также в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.

Напомним, в апреле журналист Александр Дубинский сообщил, что сын Олега Гладковского купил автомобиль Ferrari за 300 тысяч евро.

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Источник: korrespondent.net

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