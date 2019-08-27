В СНБО рассказали о Службе финрасследований

Разработка законопроекта о Службе финансовых расследований будет завершена на этой неделе. Об этом сообщил глава СНБО Александр Данилюк в Facebook во вторник, 27 августа.

"На этой неделе финализируем законопроект о Службе финансовых расследований. В минувшую пятницу сформировали позицию относительно распределения подследственности. Похоже на этот раз будет победа!" - написал он.

По словам Данилюка, у разработчиков есть креативная идея относительно названия нового органа, но его он не называет.

"Служба будет иметь право на ведение оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой после проведения тщательной аналитической работы", - сообщил Данилюк во время совещания.

Как сообщает пресс-служба СНБО, ведомство будет предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в финансовой сфере и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений.

Это будет способствовать, в частности, росту инвестиционной привлекательности Украины, отметил Данилюк.

Как отмечается в сообщении, количество сотрудников СФР не должно превышать 3 тысяч человек. Численность новой структуры будет определяться решением Кабинета министров. Для обеспечения прозрачности отбора ее сотрудников будет создана специальная комиссия, членами которой смогут стать представители общественности, научного сообщества и иностранных партнеров.

Ранее МВД объявило о ликвидации Департамента защиты экономики в составе Национальной полиции: его функции перейдут еще не созданной Службе финансовой полиции.

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Источник: korrespondent.net