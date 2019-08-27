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27. 08. 2019

Госдеп исключил Палестину из списка стран - СМИ

На сайте Управления Ближнего Востока Госдепартамента США из списка стран и территорий исчезла Палестинская автономия. Об этом пишет Jerusalem Post.
 
 
"Набиль Абу Рудайне, прес-секретарь президента ПА, заявил, что изъятие каких-либо ссылок на палестинцев из списка стран соответствует идеям крайне правых израильтян и беспрецедентного снижения американской внешней политики", - говорится в сообщении.
 
По словам Рудайне, действия США "осуществляются в контексте отчаянных попыток уничтожить дело и народ Палестины".
 
Администрация США, по мнению прес-секретаря, "должна знать, что в регионе не будет мира, безопасности и стабильности без создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на границе 4 июня 1967".
 
Отмечается, что решение Госдепартамента официально не объявлялось, ПА просто была исключена из списка стран и территорий, опубликованных на веб-странице Управления Ближнего Востока.
 
Напомним, после снос палестинских домов в Восточном Иерусалиме в конце июля, Палестина заявила о прекращении действия всех имеющихся соглашений с Израилем.
 

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Источник: korrespondent.net

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