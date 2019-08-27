В Львовской области задержали две семьи из Турции и Ирана

Во Львовской области пограничники задержали граждан Турции и Ирана, которые с детьми нелегально пытались попасть в страны ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Так, пограничники Мостиского и Львовского отрядов задержали девятерых иностранцев.

В обоих случаях нарушителей границы помогли обнаружить жители приграничья.

В одном случае задержанными оказались пятеро граждан Турции, двое из которых малолетние дети. В остальном - двое иранцев также с детьми пытались пересечь госрубеж автомобилем, а помогал им украинец - водитель такси.

Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины и последующего возврата девяти иностранцев в страну происхождения будет принимать суд.

В отношении водителя также будет принято правовое решение предусмотренное ст. 202 КУоАП (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда).

Ранее сообщалось, что в Волынской области на пункте пропуска Доманово пограничники обнаружили трех нелегальных мигрантов в рефрижераторе фуры с нектаринами.

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Источник: korrespondent.net