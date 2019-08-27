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27. 08. 2019

Пьяный СБУшник с компанией устроили стрельбу по людям - СМИ

В селе Новая Басань Бобровицкого района Черниговской области сотрудник СБУ в нетрезвом состоянии ездил за рулем автомобиля и устроил стрельбу. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает УНИАН.

Отмечается, что вечером 25 августа в центре села ездил автомобиль с пьяным водителем и пассажирами, которые стреляли по людям.

Местная жительница сообщила полиции, что к ее компании подъехало неизвестная Skoda, оттуда вышли люди и четыре раза выстрелили в их сторону. На место происшествия выезжали полицейские. Оказалось, что автомобилем управлял нетрезвый сотрудник СБУ.

В Главном управлении Национальной полиции в области подтвердили эту информацию. На правонарушителя полиция составила протокол по статье об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях), что наказывается штрафом в размере 10 200 гривен.

В полиции также уточнили, что отреагировали на это происшествие в рамках действующего законодательства. В управлении СБУ в Черниговской области отметили, что фигурант инцидента не является сотрудником регионального управления, он – из Киева.

Ранее в Сумах пьяный сотрудник СБУ избил патрульного, который остановил его за нарушение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что сотрудников СБУ проверяют на полиграфе на причастность к бегству наркобарона во время экстрадиции в Израиль.

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Источник: korrespondent.net

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