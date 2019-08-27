ЕС: Британия должна заплатить долги даже в случае Brexit без соглашения

Великобритания должна выполнить свои финансовые обязательства, взятые в рамках членства в ЕС, даже если Brexit пройдет без соглашения с Брюсселем. Об этом во вторник, 27 августа, заявил комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московиси, передает Euobserver.

Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хочет выплачивать ЕС все 43 миллиарда евро обязательств в случае "жесткого" выхода из блока. Джонсон считает, что Британия должна заплатить только 10 млрд евро.

"Здесь не о чем говорить", - заявил Московиси, отрицая возможность невыплаты Британией денег.

Ранее источники СМИ сообщали, что неспособность выплатить 43 млрд евро за выход из ЕС будет означать дефолт по суверенному долгу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Британии Борису Джонсону большое торговое соглашение после выхода королевства из состава ЕС.

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Источник: korrespondent.net