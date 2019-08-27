Итальянский астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано в понедельник, 27 августа, опубликовал снимки масштабного лесного пожара в Амазонии, сделанные из космоса. Фотографии он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Дым, который, как видно, (распространился - ред.) на тысячи километров, десятки и десятки горящих очагов в лесу Амазонии", - написал он.

Cмотрите фотогалерею: Лесные пожары в Бразилии показали из космоса

Нынешние пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют "легкими планеты", на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания увеличивается.

Международные лидеры на саммите G7, который прошел минувшими выходными в Биарриц, договорились выделить деньги на помощь в борьбе с пожарами в лесах Амазонии, однако, в администрации президента Бразилии отказались от помощи.

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Источник: korrespondent.net