Зеленский назначил нового главу СБУ в Кировоградской области

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова начальником СБУ в Кировоградской области. Об этом говорится в указе президента.
Кроме того, Зеленский уволил Петрова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины
"Назначить Петрова Алексея Геннадьевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в указе.
Отметим, Алексей Петров - генерал-майор, экс-руководитель Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, которого в 2017 году назначал пятый президент Петр Порошенко. Он занимал должность директора учебно-научного института Службы безопасности Украины.
Напомним, Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника управления СБУ в Запорожской области.
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Источник: korrespondent.net
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