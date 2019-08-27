Курорт на Закарпатье засыпало градом как снегом

В селе Лумшоры в Перечинском районе Закарпатской области в понедельник, 26 августа, выпал обильный град, из-за чего местность стала выглядеть как заснеженная. Соответствующие фото и видео опубликовал пользователь Василий Цимбора на своей странице в Facebook.

"У нас зима уже", - отметил он.

Выпавший град окутал базу отдыха и превратил окрестности в настоящую зиму.

Ранее сообщалось, что аномальный град на Буковине разбил весь районный автопарк полиции.

А в Италии выпал град размером с апельсин, около 20 человек пострадали.





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Источник: korrespondent.net