Курорт на Закарпатье засыпало градом как снегом

В селе Лумшоры в Перечинском районе Закарпатской области в понедельник, 26 августа, выпал обильный град, из-за чего местность стала выглядеть как заснеженная. Соответствующие фото и видео опубликовал пользователь Василий Цимбора на своей странице в Facebook.
"У нас зима уже", - отметил он.
Выпавший град окутал базу отдыха и превратил окрестности в настоящую зиму.
Ранее сообщалось, что аномальный град на Буковине разбил весь районный автопарк полиции.
А в Италии выпал град размером с апельсин, около 20 человек пострадали.
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Источник: korrespondent.net
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