На Херсонщине во время празднования Дня Независимости умер военный

В День Независимости, 24 августа на Херсонщине умер военный. Об этом сообщила группа Информатор Херсон.



"В Новой Каховке на праздник пригласили личный состав 57-й отдельной мотопехотной бригады... Одному из сержантов неожиданно стало плохо. Командир поступил как полагается и отвез парня в медпункт. Оттуда его отправили в больницу. Военнослужащий потерял сознание и не подавал признаков жизни. Реанимационные мероприятия не дали положительных результатов. Причина смерти - сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.



Подтверждения данной информации в официальных службах пока нет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области морпех застрелил сослуживца. Убийство военнослужащего совершено в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net