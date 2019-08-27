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27. 08. 2019

На Херсонщине во время празднования Дня Независимости умер военный

В День Независимости, 24 августа на Херсонщине умер военный. Об этом сообщила группа Информатор Херсон.

"В Новой Каховке на праздник пригласили личный состав 57-й отдельной мотопехотной бригады... Одному из сержантов неожиданно стало плохо. Командир поступил как полагается и отвез парня в медпункт. Оттуда его отправили в больницу. Военнослужащий потерял сознание и не подавал признаков жизни. Реанимационные мероприятия не дали положительных результатов. Причина смерти - сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.

Подтверждения данной информации в официальных службах пока нет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области морпех застрелил сослуживца. Убийство военнослужащего совершено в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты.

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Источник: korrespondent.net

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