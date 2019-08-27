СМИ: Зеленский определился с кандидатом в премьеры

Президент Владимир Зеленский предложит Верховной Раде назначить премьер-министром Алексея Гончарука. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает УП со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что в среду Зеленский и руководство его Офиса проведет собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

"Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество", - объясняет один из источников.

Ранее сам Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии.

На прошлой неделе СМИ также сообщали, что в будущем Кабмине будут два нынешних министра.

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Источник: korrespondent.net