Китайский юань упал до минимума за 11 лет

Народный банк Китая во вторник, 27 августа, снизил курс юаня на 240 базисных пунктов, до 7,0810 юаня за доллар.

По мнению ведущего аналитика CITIC Securities Мин Мина, курс юаня продолжает сохранять прямую зависимость от экспорта китайской экономики.

"При анализе курса юаня необходимо вернуться к базовым положениям. На протяжении первых семи месяцев этого года он был относительно стабильным, в июле динамика экспорта немного превысила прогнозы. По этой причине в том случае, если уровень экспорта будет поддерживаться на стабильном уровне, то и курс юаня стабилизируется. Риски невелики", - приводит его слова портал Ицай.

Напомним, 23 августа президент США Дональд Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%.

Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.