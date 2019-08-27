Лента RSS
Подписаться на ленту
27 августа 2019, вторник, 14:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,29
27. 08. 2019

Китайский юань упал до минимума за 11 лет

Народный банк Китая во вторник, 27 августа, снизил курс юаня на 240 базисных пунктов, до 7,0810 юаня за доллар.

Согласно статистики регулятора, это минимальное значение с 18 марта 2008 года.

По мнению ведущего аналитика CITIC Securities Мин Мина, курс юаня продолжает сохранять прямую зависимость от экспорта китайской экономики.

"При анализе курса юаня необходимо вернуться к базовым положениям. На протяжении первых семи месяцев этого года он был относительно стабильным, в июле динамика экспорта немного превысила прогнозы. По этой причине в том случае, если уровень экспорта будет поддерживаться на стабильном уровне, то и курс юаня стабилизируется. Риски невелики", - приводит его слова портал Ицай.

Напомним, 23 августа президент США Дональд Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%.
 
Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всё, что нас не убивает, делает нас льготниками.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.