Макрон: Доминированию Запада в мире наступает конец

Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. Об этом во вторник, 27 июля, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики, передает ТАСС.

"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются", - отметил он.

По его словам, "это, в частности, укрепление новых держав".

"Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", - добавил Макрон.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, РФ можно пригласить в G7 в качестве гостя. Страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе – лидеров не входящих в G7 стран.

Как сообщалось, Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

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Источник: korrespondent.net