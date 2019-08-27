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27. 08. 2019

В Турции рухнул мост с людьми

В турецком городе Терме, что в черноморской провинции Самсун, обвалился мост, два человека рухнули в реку. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает Hurriyet daily news.

Отмечается, что оба человека, пострадавшие от обрушения моста, отделались легкими травмами. Также в воду съехал микроавтобус, припаркованный возле места провала.

Мэр Терме Али Клич заявил, что после осадков дорога через мост фактически была закрыта, однако некоторые граждане ее все равно использовали, что привело к аварии.

Напомним, несколькими днями ранее в Харькове произошел обвал автомобильного моста от рынка Лоск в направлении поселка Песочин. А сегодня стало известно, что несмотря на частичное обрушение моста, по нему продолжают ездить автомобили.

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Источник: korrespondent.net

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