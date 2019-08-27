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27. 08. 2019

Начался второй этап поставок С-400 в Турцию

Начался второй этап поставки элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию, сообщило минобороны республики во вторник, 27 августа.

"Сегодня начались поставки элементов второй батареи ЗРК С-400. Самолет прибыл из России на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Поставки будут продолжаться в течение месяца", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Первый этап поставки элементов С-400 в Турцию прошел в июле. Из РФ прибыло 30 грузовых самолетов.

Ранее США исключили Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35 в связи с приобретением Анкарой С-400.
 
Напомним, поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля.
 
США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot.

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Источник: korrespondent.net

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