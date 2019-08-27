В Крыму проходят обыски у крымских татар - адвокат

В Крыму проходят обыски в семье крымскотатарского предпринимателя и его родителей. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил адвокат Маммет Мамбетов на своей странице в Facebook.

"В пгт Зуя (Белогорский район - ред.) сегодня неспокойно. С раннего утра в доме местного предпринимателя, крымского татарина обыск”, - написал Мамбетов.

По его словам, люди в масках нагрянули также в дом родителей обыскиваемого крымского татарина.

Ранее сообщалось, что фигурант дела “Хизб ут-Тахрир" объявил сухую голодовку в России.

Напомним, с начала года в Крыму арестовали 57 крымских татар. Власти в аннексированном Крыму 73 раза устраивали незаконные обыски.

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Источник: korrespondent.net