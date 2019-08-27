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27. 08. 2019

В Крыму "суд" отпустил Бекирова из-под стражи

Так называемый Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову. Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook во вторник, 27 августа.

Бекирова отпустили из СИЗО под обязательство явиться на следующие слушания его дела, пишет Наумлюк. По словам журналиста, Бекиров провел в заключении 258 дней. Его состояние здоровья ухудшилось во время пребывания в СИЗО.

Напомним, что ранее перевести Бекирова из тюрьмы в больницу Россию обязал ЕСПЧ. Также сообщалось, что тяжело больной Бекиров не получал медикаментов в СИЗО Симферополя. 

В аннексированном Крыму Бекирова обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Его задержали в декабре 2018 года при въезде из Херсонской области на территорию полуострова.

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Источник: korrespondent.net

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