В Станице Луганской сепаратисты возвели новое сооружение

Сепаратисты так называемой "ЛНР" срывают разведение сил в Станице Луганской, построив новые фортификационные сооружения возле моста. Об этом сообщает пресс-центр ООС во вторник, 27 августа.

"В частности, вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку "кунг", с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения №1. Следует отметить, что в соответствии с Рамочным решением ТКГ и других Минских договоренностей участок разведения Станица Луганская должен быть свободным от любых милитаристских структур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия срывают разведение сил в Станице, а также не дают возможности украинской стороне начать ремонт моста.

Напомним, что ранее в пресс-центре ООС заявили, что украинская сторона останавливает работы по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, поскольку со стороны сепаратистов никаких инженерных работ не проводится.

Также сообщалось, что в Станице Луганской разминировали территорию возле моста.

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Источник: korrespondent.net