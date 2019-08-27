Суд перенес рассмотрение дела Савченко-Рубана на два месяца

Заседание Броварского городского районного суда Киевской области по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана перенесено на два месяца, сообщает 112.Украина.
"Я понимала, что, в принципе, с моей стороны рассмотрения вопроса не может быть, я не знала, будут ли защитники Владимира Рубана. Их тоже не оказалось, поэтому перенесли судебное заседание", - сообщила Савченко после окончания судебного заседания.
"Что касается наших судебных (заседаний - ред.), они будут продолжаться в обычном режиме, каждый раз будут судебные заседания, начнется предварительное заседание, которое вот сейчас начинается, посмотрим, что на нем будет рассмотрено, что не будет рассмотрено, какие будут результаты", - добавила она.
Савченко также отметила, что перенос заседания на два месяца вызвано загруженностью судей.
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Источник: korrespondent.net
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