Суд перенес рассмотрение дела Савченко-Рубана на два месяца

Заседание Броварского городского районного суда Киевской области по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана перенесено на два месяца, сообщает 112.Украина.

"Я понимала, что, в принципе, с моей стороны рассмотрения вопроса не может быть, я не знала, будут ли защитники Владимира Рубана. Их тоже не оказалось, поэтому перенесли судебное заседание", - сообщила Савченко после окончания судебного заседания.

"Что касается наших судебных (заседаний - ред.), они будут продолжаться в обычном режиме, каждый раз будут судебные заседания, начнется предварительное заседание, которое вот сейчас начинается, посмотрим, что на нем будет рассмотрено, что не будет рассмотрено, какие будут результаты", - добавила она.

Савченко также отметила, что перенос заседания на два месяца вызвано загруженностью судей.

Напомним, на парламентских выборах за Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, по результатам обработки 100% протоколов проголосовали восемь человек. Отметим, округ Савченко выиграл самовыдвиженец Александр Ковалев, набрав всего 220 голосов из 666. Он известен тем, что в 2014 году вывозил беркутовцев из Киева.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net