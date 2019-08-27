Первая сессия Рады под угрозой срыва

Первая сессия Верховной Рады нового созыва может быть заблокирована из-за отсутствия гарантии на систему голосования. Об этом во вторник, 27 августа, заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

По его словам, срок гарантии системы голосования Рада-3, которая имеет так называемую сенсорную кнопку, истек в 2008 году.

"На сколько я знаю, с 2008 года все голосования, которые происходили, не могут быть технически подтверждены, а техническое подтверждение - это юридическое основание, это доказательство в любом производстве. То есть нельзя подтвердить... и это большая проблема не только для нынешнего парламента. Но мы также должны понимать, что любое техническое внедрение должно пройти техническое задание, формулировку эскиза, разработку, формулировку создания и формулировку проверки... Единственное, чего мы хотим, – чтобы первая сессия не была заблокирована из-за того, что будем голосовать на несертифицированном оборудовании без юридических оснований. Это два опасения, о которых мы говорили", - сказал Стефанчук.

По данным Интерфакс-Украина, правоохранители проводили в Раде следственные действия в рамках расследования уголовного производства об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы Рада.

"ГБР расследует уголовное производство по ст.363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем - ред.). Фактически внедряли несертифицированную продукцию", - сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По данным издания, обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы Рада.

В то же время, РБК-Украины сообщает, что ГБР опечатало центр управления системой голосования в Раде.

Согласно опубликованному документу, в бюро просят Аппарат Рады обеспечить круглосуточную охрану помещения и сделать невозможным доступ каких-либо лиц к центру управления.

"В связи с возникновением обстоятельств, которые усложняют дальнейшее проведение следственного действия и с целью сохранения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства,.. принято решение о временном опечатывании вышеуказанного помещения", - говорится в документе.

"Прошу обеспечить круглосуточную охрану и исключить доступ любых лиц в помещение центра управления системой Рада в административном здании Верховной рады", - отмечается в нем.

Ранее Стефанчук заявил, что новую систему голосования Рада-4 смогут внедрить после зимних каникул.

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Источник: korrespondent.net