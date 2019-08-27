Болтон назвал место встречи Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве. Об этом во вторник, 27 августа, заявил советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Европейская правда.

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны", - заявил он.

Болтон подчеркнул, что встреча должна состояться, хотя официально не анонсируется. "Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях", - отметил он.

Также Болтон ответил на вопрос о попытках США заблокировать продажу Китаю украинского завода Мотор-Сич и передачу технологий этой компании.

Он заявил, что консультации Украина и США по "китайскому вопросу" не должны повлиять на контакты Трампа и Зеленского. "Это не тот способ, как мы работаем", - заверил он.

Ранее в МИД Украины сообщили, что Зеленский и Трамп подпишут в Польше ряд документов.

Как известно, Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

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Источник: korrespondent.net