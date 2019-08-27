Стало известно, почему заблокировали тестирование сенсорной кнопки в ВР

Заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования нардепов в Верховной Раде не отвечает трем статьям регламента, о чем он сообщил в ГБР. Об этом Слышинский заявил на брифинге во вторник, 27 августа, сообщает Украинская правда.

"Для того чтобы вводить эти нормы, должны быть предусмотрены в регламенте и разработаны специальные инструкции со ссылкой. То есть это должно быть прописано в регламенте", - отметил Слышинский.

Он также прокомментировал инцидент с силовиками СБУ и ГБР, которые сорвали тестирование сенсорной кнопки. Слышинский отметил, что это он призвал правоохранителей остановить "действия, направленные на совершение преступления".

"Они приходили брать от меня объяснения. Им необходимо было провести следственные действия и я, как должностное лицо, дал добро на проведение указания следственных действий ... Они подошли, попросили, я на законных основаниях их допустил и написал по этому поводу письменное заявление о том, что я предоставляю согласие, чтобы они зашли и осмотрели все", - сказал Слышинский.

Чиновник добавил, что сначала шла речь о введении кнопки, а не тестировании, как заявил спикер ВР Андруй Парубий 27 августа.

По словам Слышинского, после этого его на два месяца отстранили от исполнения обязанностей на два месяца.

Также он отметил, что все претензии по внедрению сенсорной кнопки подробно расписал регламентный комитет по соответствующему законопроекту.

Слышинский рассказал, что сенсорную кнопку установили в 2008 году, а в 2012 году истек срок гарантии системы голосования Рада к которой присоединили кнопку. Сенсорная кнопка имеет срок гарантии 10 лет, то есть в 2018 году гарантия закончилась.

По его словам, по результатам тестирования еще в 2013 году, было установлено, что кнопка не гарантирует бесперебойной работы и персонального голосования.

Сейчас в Раде используют систему голосования Рада-3 ее планировали заменить Радой-4, однако, по словам Слишинского, Рада-4 - это система с сенсорной кнопкой, а не биометрической. Также она не позволяет выводить и работать с документами.

Ранее у Зеленского нынешнюю систему голосования в парламенте назвали "несертифицированной" и заявили, что она исчерпала себя еще в 2012 году.

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Источник: korrespondent.net