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27. 08. 2019

У Зеленского заявили о готовности голосовать в Раде руками

Во время первого заседания Верховной Рады 9 созыва новоизбранные народные депутаты будут голосовать руками, если в этом возникнет необходимость. Об этом во время общения с журналистами заявил новоизбранный народный депутат от партии Слуга народа, представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

"Конечно, если такое (невозможность электронного голосования - ред.) произойдет, то мы перейдем к дедовскому способу голосования - голосования руками. Мы для этого и создаем счетную комиссию, но очень надеемся, что Рада-3 как работала, так и будет работать", - подчеркнул Стефанчук.

Он также отметил, что есть опасения из-за отсутствия технической гарантии работы установленной в ВР системы  вмешательства в процесс голосования нардепов.

Ранее у Зеленского нынешнюю систему голосования в парламенте назвали "несертифицированной" и заявили, что она исчерпала себя еще в 2012 году.

Позже заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования нардепов в Верховной Раде не отвечает трем статьям регламента, о чем он сообщил в ГБР. 

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Источник: korrespondent.net

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