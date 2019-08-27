Скандальные 100 дней Зеленского в фото и видео

Владимир Зеленский перешагнул первый знаковый рубеж: 27 августа исполнилось ровно 100 дней с момента его вступления в должность президента Украины. За это время он успел сконцетрировать в своих руках все ветви власти.

29 августа к работе приступит Верховная Рада нового созыва, где большинство принадлежит партии президента Слуга народа, что дает право единолично формировать Кабмин. В руках Зеленского контроль не только над законодательной, но и исполнительной властью.

Каждый шаг "народного" президента с абсолютной властью детально рассматривался и обсуждался экспертами, оппонентами и пользователями социальных сетей. Корреспондент.net вспоминает самые знаковые и скандальные моменты в фотографиях и видеозаписях.

Иннаугурация и роспуск Рады

20 мая Зеленский принес присягу президента Украины на торжественном заседании Верховной рады. По дороге в парламент он радостно пробежался вдоль рядов выстроившихся сторонников, делая селфи, а своего коллегу по 95 Кварталу и друга Евгения Кошевого поцеловал в лоб в прыжке.

После вручения удостоверения президента Украины Зеленский положил его на специальную церемониальную подушку, но оно упало, вызвав оживленные обсуждения в соцсетях и на телевидении. Подробно о всех конфузах мероприятия в материале Фишечки инаугурации Зеленского.

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В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал от Кабмина уйти в отставку. Несмотря на противодейтсвие "старых элит", свое решение Зеленский отстоял в Конституционном суде.

"Факапы" на iForum

Свое первое публичное выступление Зеленский в качестве президента провел 23 мая на конференции айтишников - iForum. Однако пользователи социальных сетей обратили внимание не на идеи президента, а на его манеру и стиль речи.

Зеленский выступал на русском языке, использовал просторечия и сленг. В целом, его выступление было больше похоже на стендап. А одну из фраз президента едва не привела к международному скандалу.

Слова о старушке-Британии вызвали недоумения у посла королевства. Некоторые украинцы извинились перед ней в Twitter. Подробно об этом в материале "Факапы" Зеленского на iForum.

Запах шаурмы у "московского" метро

С Днем Киева 26 мая жителей столицы президент поздравил ностальгическими воспоминаниями на своей странице в Facebook о запахе шаурмы у метро и цветущих липах.

Но многие пользователи указали на несоответствие этих слов с действительностью, ведь Киев ассоциируется с перепичкой, каштанами и Подолом, а культурые коды, указанные Зеленским, ближе к Москве. Подробно в Запах шаурмы? Соцсети о поздравлении Зеленского.

Через несколько дней в ответ на критику президент выложил в Instagram фотографию с шаурмой на заправке в окружении своей команды, в частности с главой своей администрации Андреем Богданом. Под хэштегом ШаурмаТакШаурма он написал, что этот популярный перекус помогает "не отрываться от людей".

View this post on Instagram ‪Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) on May 29, 2019 at 5:23am PDT

Впервые на Донбассе

27 мая Зеленский впервые побывал на передовой в Донбассе. Он осмотрел позиции в Луганской области и заявил о необходимости улучшить условия для военнослужащих

Cмотрите фотогалерею: Скандальные 100 дней Зеленского в фото и видео

Тайна ситуационной комнаты на Банковой

Первый политический скандал разгорелся 28 мая, когда Александр Данилюк, назначенный Зеленскими секретарем СНБО, вылож в Facebook видео из ситуационной комнаты в Администрации президента, где не оказалось телевизоров и стульев.

В команде Зеленского обвинили предыдущего президент Петра Порошенко в исчезновении носителей с секретной информацией. На что представителе ушедшей власти ответили, что носителей никогда и не было в этом помещении.

Мнение пользователей соцсетей разделились - одни говорили, что Данилюк разжег скандал на пустом месте, напоминая, что Порошенко предлагал новой команде вести ее в курс всех дел Администрации президента, но в ситуационную комнату заглянули только на девятый день. Подробно в Что произошло с ситуационной комнатой в АП.

Через пару дней Зеленский выложил фотографию из спортзала в здании Администрации президента с подписью "Хотя бы гантели не украли))". На фото также был Богдан.

View this post on Instagram На Банковій . Хоч гантелі не вкрали))) #добрийранокукраїно A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) on May 30, 2019 at 10:35pm PDT

Нормальный дядька Юнкер

4 июня Владимир Зеленский совершил свою первую зарубежную поездку в роли президента Украины. С двухдневным визитом он прибыл в Брюссель, где провел переговоры с руководством ЕС, НАТО и ряда западных государств.

После встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, известный своими теплыми объятиями и поцелуями, Зеленский назвал его нормальным дядькой и классным мужиком.

"Шутили о таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично: добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик. Он сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку", - рассказал президент.

Женщины - бренд Украины

Во время визита в Париж Зеленский угодил в сексистский скандал, назвав украинок брендом.

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом...", - сказал глава государства.

В социальных сетях в ответ появился хэштег "ятебенебренд" и призывы к Зеленскому извинится перед женщинами. Ему напомнили, что Украина является одной из самых популярных стран для секс-туризма и одной из основных стран-поставщиков женщин и детей в секс-рабство.

EPA

Приступы Меркель начались с Зеленского

18 июня президент Украины встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Они обсудили санкции в отношении России и проект газопровода Северный поток-2.

Во время официальной церемонии Меркель стало плохо, она начала сильно дрожать. Канцлер позже заявила, что ей стало лучше после того, как она выпила три стакана воды.

Зеленский в свою очередь прокомментировал инцидент так: "Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности".

После этого приступы у Меркель неоднократно повторялись во время публичных мероприятий. Подробно в материале Дрожит весь ЕС: пресса о третьем приступе Меркель.

Открытие Чернобыля для туристов

Над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции ввели в эксплуатацию новый защитный саркофаг. В этот день, 10 июля, ЧАЭС посетил Зеленский.

На фоне роста популярности зоны отчуждения среди иностранцев, вызванном сериалом Чернобыль, президент предложил сделать ее открытой зоной для туристов. Подробно в материале Чернобыль открыли для туристов. Что изменится.

Офис президент Украины

Инспекция моря в красных трусах

13 июля президент находился с рабочим визитом в Одессе. Не испугавшись камер, Зеленский вместе с сотрудниками администрации искупался в Черном море в ярких красных шортах.

В сообщении на странице Офиса президента в Facebook объяснслось, что глава государства решил проверить температуру воды перед началом рабочего дня. Справиться с этой задачей ему также помогал Богдан.

Офис президента Украины

Кортеж столкнулся с автобусами

На обратном пути из Одессы три автомобиля из кортежа Зеленского столкнулись с автобусами, которые везли куротников домой. Никто не пострадал.

В Управлении госохраны объяснили это "неразберихой и бардаком" в связи с постоянными люстрациями.

Страна

Публичная порка чиновников

Позитивнее всего "зеленый" электорат оценивает визиты Зеленского в регионы, где он публично и грубо отчитывает местных чиновников. Как говорят эксперты, во внутренней политике он ожидаемо следует сериальному образу Василия Голобородько.

Например, в Борисполе он поскандалил с секретарем горсовета Ярославом Годунком, назвав его разбойником. А после прозвучали уже ставшие знаменитыми слова "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого чёрта… Мне надо закончить с этим человеком".

Позже выяснилось, что Годунок является пылким сторонником Зеленского, и порадовался за строгого и справедливого главу государства, не дающего спуску всяким "разбойникам" во власти.

Досталось от Зеленского и руководителю Николаевской ОГА Вячеславу Боню, которому он в ультимативной форме сказал "писать заявление".

"Все мне говорят, что Николаев - самый бандитский город. Это нормально? Для чего вы вообще работаете?", - сказал президент.

Белорусское отделение Радио Свободы даже сравнило Зеленского с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Взятие парламента

21 июля в Украине состоялись выборы в Верховную Раду. По итогам голосования партия президент Слуга народа получила конституционное большинство и, впервые в истории Украины, возможность сформировать будущее правительство, не прибегая к коалиции с другими политическими силами.

Стоит отметить, что нардепам от Слуги народов дали все передные места в парламенте, а остальных рассадили на "галерке", таким образом лишив оппозицию возможности блокировать работу Верховной Рады.

EPA

Встреча с Варфаломеем

8 августа в Стамбуле Зеленский встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем, который в начале этого года подписал томос об автокефалии украинской православной церкви.

Украинский президент пообещал ему защитить независимость церкви. Варфоломей, в свою очередь, подтвердил "поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".

EPA

Визит Нетаньяху и хлеб

19 августа состоялся первый за 20 лет визит премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху. Но его приезд ознаменовался неприятным инцидентом, когда супруга премьера Сара на торжественной церемонии бросила хлеб на пол.

Позже Нетаньяху заверил, что его жена не хотела проявлять неуважение, а "изобрела новый способ обратить внимание на исторический визит".

День Независимости без военного парада

24 августа в центре Киева прошел Марш достоинства с участием Зеленского и первой леди. Изначально президент говорил, что парада не будет, что это не по-европейски, а деньги отдадут на премии военным.

Позже в Офисе президента сказали, что официальные торжественные мероприятия все же проведут, но в новом формате. Подготовкой Марша занимался известный клипмейкер Алан Бадоев. Цветом церемонии был белый, в который облачились все участники торжества.

Зеленский выступил с 15-минутной речью, в которой вспомнил историю становления Украины с момента крещения Киевской Руси. Он ни разу не произнес слова Россия или агрессор.

Офис президент Украины

Зеленый кардинал

Отдельно стоит упомянуть второго человека в Украине - главу Офиса президента Андрея Богдана, само назначение которого вызвало скандал, поскольку он попадает под люстрацию и не может занимать должности на государственной службе до 2024 года.

На прошлой неделе от отметился посещением свадьбы в Сен-Тропе вместо торжеств на День Независимости Украины. В сети появилось видео, на котором политик поет украинский гимн в окружении девушек с шампанским. Позже недовольных Богдан назвал "парахоботиками".

Богдан был главным вдохновителем идеи досрочных выборов и стал драйвером борьбы Банковой за Киев со столичным мэром Виталием Кличко.

Богдан появляется с Зеленским везде - как в формальной, так и в неформальной обстановке: на встречах с региональными чиновниками и на пляже в Одессе, на официальных церемониях и в спортивном зале.

Это дало украинцам повод для многочисленных мемов и шуток о характере их отношений. Об этом на концерте пошутил даже Квартал 95, который теперь выступает без Зеленского.

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Источник: korrespondent.net