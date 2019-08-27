Сто дней Зеленского: Стефанчук сказал, что все победы впереди

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского у власти не было реальных возможностей для проведения изменений. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Украинская правда во вторник, 27 августа.

По его словам, все самые большие победы президента вместе с его политической силой будут после 29 августа, когда состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады. Стефанчук объяснил, что за 100 дней президент и партия Слуга народа не имели реальных рычагов влияния для воплощения реформ.

"По поводу 100 дней Владимира Зеленского, то я глубоко убежден, что все крупнейшие победы мы сможем увидеть после 29 числа, потому что месяц не назначалась инаугурация, потом 2 месяца не было возможности влияния нашей политической силы на законодательную и исполнительную власть. Я думаю, это только начало, хотя победы уже есть", - сказал Стефанчук.

Напомним, что ранее Стефанчук пообещал много изменений в Конституции.

Также сообщалось, что Слуга народа готовит почти 500 законопроектов.

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Источник: korrespondent.net