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27. 08. 2019

Глава Всемирного банка рассказал, какие реформы ему пообещал Зеленский

Президент Владимир Зеленский на встрече с главой Всемирного банка Дэвидом Мелпассом подтвердил намерения провести земельную реформу, завершить разделение НАК Нафтогаз Украины и демонополизировать экономику. Об этом Малпасс написал в своем блоге для Financial Time.

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мер роста, которые я буду упоминать на встречах с G7: осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы Нафтогаза, демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центрального банка (НБУ)", - пишет глава ВБ.

Он отмечает, что для привлечения инвестиций Украине нужно ликвидировать монополии и укрепить верховенство права.

Также Мелпасс подчеркивает важность земельной реформы. По его словам, в Украине самый большой запас сельскохозяйственных земель в Европе, но урожайность намного ниже, чем во Франции и Германии.

Мелпасс также упомянул о том, что в Украине один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80% внутреннего производства нескольких видов минеральных удобрений.

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Напомним, президент Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка в пятницу, 23 августа.

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Источник: korrespondent.net

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