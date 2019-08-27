Под Винницей во время стрельбы на АЗС пострадали два человека

В селе Зарванцы Винницкого района на АЗС произошла стрельба. Двое мужчин получили ранения, сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 27 августа.

По предварительным данным, один из участников конфликта в помещении заправочной станции совершил выстрелы из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия на автомобиле Mersedes G500. Ранения получил один из участников конфликта и случайный посетитель АЗС.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины). Правоохранители ищут стрелка.

Ранее СМИ сообщили, что селе Новая Басань Бобровицкого района Черниговской области сотрудник СБУ в нетрезвом состоянии устроил стрельбу, находясь за рулем автомобиля.

Также сообщалось, что в одном из почтовых отделений Харьковской области произошла стрельба. Мужчина открыл огонь из стартового пистолета во время конфликта с работниками почтового отделения.

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Источник: korrespondent.net