Стефанчук озвучил планы по неприкосновенности

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук подтвердил информацию СМИ о том, что вопрос отмены депутатской неприкосновенности должны решить уже в сентябре, сообщает 112 Украина во вторник, 27 августа.

"Мы настроены провести его максимально быстро. Если не будет сопротивления со стороны других фракций, и я очень надеюсь, что все это декларировали на протяжении 28 лет. Я очень надеюсь, что если мы все сплотимся вокруг этого законопроекта, это будет тот проект, который впервые сможет объединить ВРУ", - сказал Стефанчук.

Он выразил надежду, что законопроект поддержит другие фракции.

"Я, опять же, глубоко убежден, что дайте возможность нам – мы 29 (августа, - ред.), я думаю, проведем первое голосование, а уже в начале сентября постараемся сделать то, что не могли сделать в Украине за 28 лет", - заявил Стефанчук.

По его словам, вывод Конституционного суда относительно документа позволяет голосовать за него, чтобы "предварительно поддержать" и еще раз - чтобы окончательно внести изменения в основной закон.

"Решение любого суда – это резолютивная часть. В резолютивной части решения Конституционного суда никаких замечаний относительно проекта № 7203 нет, и поэтому мы со спокойной душой выносим его на нормальную парламентскую процедуру голосования", - отметил Стефанчук.

Ранее СМИ сообщили, что Слуга народа планирует рассмотреть вопрос отмены депутатской неприкосновенности уже 3 сентября. Утверждается, что Слуга народа доукомплектовывается мажоритарщиками самовыдвиженцами, которые прошли в Раду. Приблизительно к фракции может присоединиться еще 49 депутатов. Таким образом, президентская фракция получит конституционное большинство.

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Источник: korrespondent.net