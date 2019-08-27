В Полтаве прохожие спасли ребенка от изнасилования

В Полтаве прохожие спасли 9-летнюю девочку от мужчины, который затащил ее в кусты и пытался изнасиловать. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Полтавской области во вторник, 27 августа.

Вызов о совершении сексуального насилия по улице Сортировочная был получен накануне около 21 часов.

"Экипаж патрульных уже через несколько минут прибыл на место вызова. Обстоятельства происшествия шокировали, ведь, как выяснилось, неизвестный мужчина силой затащил в кусты девочку, которая гуляла во дворе, и начал снимать с нее одежду", - говорится в сообщении.

Это заметили прохожие, которые выхватили ребенка из рук нарушителя и вызвали полицию.

"Инспекторам, которые прибыли на место происшествия, даже пришлось спасать мужчину от возмущенной толпы. Патрульные задержали предполагаемого преступника и доставили его в отдел полиции, где с ним будут работать следователи", - сообщили в полиции.

Напомним, Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр. Закон о кастрации педофилов подписал спикер парламента Андрей Парубий.

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Источник: korrespondent.net