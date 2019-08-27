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27. 08. 2019

Во Франции разбился легкомоторный самолет

Утром во вторник, 27 августа, в департаменте Ардеш на юге Франции, легкомоторный самолет разбился, пытаясь совершить аварийную посадку, сообщает BFMTV.

На борту самолета находились два человека, включая пилота.

Примерно в 9.20 пилот попытался совершить посадку в муниципалитете Сент-Агрев, однако потерпел неудачу и самолет разбился.

Причины, которые заставили пилота пойти на аварийную посадку, пока неизвестны.

Пилоту и его пассажиру удалось выжить. Их в очень тяжелом состоянии доставили в больницу.

Местная прокуратура начала расследование по факту аварии.

Ранее сообщалось, что самолет на одном моторе долетел из Греции в Чехию. На его борту находилось 170 пассажиров, которые не были информированы о технической неполадке.

А в Швейцарии самолет разбился на альпийском перевале. Из-под обломков были извлечены тела пилота, пассажира и маленького ребенка.

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Источник: korrespondent.net

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