Зеленский назначил главу СБУ в Киеве и области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Болдыря начальником Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области. Соответствующий указ во вторник, 27 августа, подписал глава государства.
На сайте президента опубликованы два указа. Одним он увольняет Болдыря с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины, а вторым – назначает его начальником Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области.
Болдырь был назначен на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ указом пятого президента Петра Порошенко в 2015 году.
Сегодня также сообщалось, что Зеленский назначил нового главу СБУ в Кировоградской области.
Ранее Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника управления СБУ в Запорожской области.
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Источник: korrespondent.net
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