Лента RSS
Подписаться на ленту
27 августа 2019, вторник, 17:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
27. 08. 2019

Зеленский назначил главу СБУ в Киеве и области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Болдыря начальником Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области. Соответствующий указ во вторник, 27 августа, подписал глава государства.

На сайте президента опубликованы два указа. Одним он увольняет Болдыря с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины, а вторым – назначает его начальником Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Болдырь был назначен на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ указом пятого президента Петра Порошенко в 2015 году.

Сегодня также сообщалось, что Зеленский назначил нового главу СБУ в Кировоградской области.

Ранее Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника управления СБУ в Запорожской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всё, что нас не убивает, делает нас льготниками.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.