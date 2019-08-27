Лента RSS
Подписаться на ленту
27 августа 2019, вторник, 17:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
27. 08. 2019

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Американские военные перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM).

Отмечается, что бомбардировщики-"невидимки", изготовленные по технологии "стелс", прибыли из США в зону ответственности EUCOM для интеграции на потенциальном театре военных действий и летных тренировок.

Бомбардировщики будут базироваться на базе британских ВВС Фэрфорд на юго-западе Англии.

Cмотрите фотогалерею: США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Как отмечается, совместные тренировочные полеты B-2 Spirit с европейскими союзниками позволят улучшить оперативную совместимость бомбардировщиков и выстроить стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому спектру глобальных вызовов.

Ранее сообщалось, США перебросили в Европу стратегические высотные разведывательные самолеты U2S. Они также приземлились на авиабазе Фэрфорд.

Таже нынешним летом США впервые перебросили истребители F-22 в Катар.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всё, что нас не убивает, делает нас льготниками.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.