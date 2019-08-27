Под Киевом мужчина ударил полицейского ножом

В поселке Калиновка Васильковского района Киевской области получил ножевое ранение 26-летний лейтенант Бориспольского отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции во вторник, 27 августа.

Сообщение правоохранителям поступило от жены потерпевшего, которая заявила, что тесть ранил ножом ее мужа. Установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого отец заявительницы схватил кухонный нож и ударил им зятя в живот.

Пострадавший госпитализирован, нападавший задержан. Открыто производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Напомним, что ранее киевлянин кувалдой разгромил подъезд из-за замечания о брошенном окурке.

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Источник: korrespondent.net