Нардеп назвал половину состава нового Кабмина

Народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Сергея Лещенко назвал около половины состава будущего правительства. Список он опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 27 августа.

По информации нардепа, на данный момент кадровые назначения в новом Кабмине выглядят так:

Премьер-министр - Алексей Гончарук;

Министр финансов - Оксана Маркарова;

Министр экономики - Тимофей Милованов;

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады);

Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР);

Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря);

Министр здравоохранения - Олег Петренко.

Также Лещенко сообщает, что генпрокурором может стать замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Ранее СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский предложит назначить премьером именно Гончарука. Ранее он говорил, что выбирает из двух кандидатур.

На прошлой неделе СМИ также сообщали, что в будущем Кабмине будут два нынешних министра.

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Источник: korrespondent.net