Сербские ультрас привезли к стадиону танк

Фанаты сербского футбольного клуба Црвена Звезда установили возле стадиона имени Райко Митича в Белграде танк времен югославской войны, сообщает Радио Свобода.

Танк был доставлен накануне, а сегодня состоится ответный матч против швейцарского Янг Бойз в плей-офф раунде за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

На танке нарисована эмблема Црвены Звезды и надпись "Северная армия" - название объединения болельщиков клуба.

В МВД страны успокоили, что танк не несет угрозы, поскольку с него сняты все вооружение.

Болельщики в соцсетях утверждают, что танк подарил им владелец компании, торгующей ломом, а танк он приобрел давно у сербских вооруженных сил. Белградские СМИ пишут, что болельщики не просили и не получили от коммунальных учреждений разрешения для размещения танка.

Согласно информации СМИ, танк Т-55 был захвачен в Вуковаре. Этот факт вызвал возмущение у хорватских болельщиков, которые требуют от УЕФА отреагировать на случившееся.

Отметим, первый матч Црвены Звезды против Янг Бойз завершился результативной ничьей 2-2.

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Источник: korrespondent.net