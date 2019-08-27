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27. 08. 2019

В аэропорту Мюнхена из-за ЧП отменили полторы сотни рейсов

В аэропорту Мюнхена из-за ЧП отменены более 130 рейсов, возможны дальнейшие ограничения. Об этом во вторник, 27 августа, сообщила пресс-служба аэровокзала.

"За весь день из-за ограничений до сих пор пришлось аннулировать 130 рейсов. Кроме этого имели место серьезные опоздания в движении воздушного транспорта. Пассажиров информировали через громкую связь. Ожидающим раздавали бутылки с водой. В течение всего дня пассажирам следует рассчитывать на ограничения в сообщении", - говорится в заявлении пресс-службы.

Частично перекрыть терминалы аэропорта 1 и 2 пришлось после того, как утром во вторник пассажир, только что прилетевший в Мюнхен, открыл дверь запасного выхода в терминале 2. Пассажиром занялась полиция, а терминалы начали обыскивать.

Ранее в аэропортах Лондона из-за сбоя системы застряли 15 тысяч пассажиров. Перебои в работе возникли сразу в трех аэропортах столицы Британии.

А в компьютерной системе таможни США произошел глобальный сбой, который коснулся много аэропортов.

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Источник: korrespondent.net

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