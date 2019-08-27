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27. 08. 2019

Смертельное ДТП в Тернопольской области: авто сбило мотоцикл с супругами

В селе Большие Гаи Тернопольского района мотоцикл столкнулся с легковушкой. Мотоциклист и его жена погибли. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что ДТП случилось вечером 26 августа.

"По предварительной информации, водитель Daewoo Lanos столкнулся с мотоциклом, который совершал маневр поворота. В результате на месте аварии погибли 47-летний водитель двухколесного транспорта и его 42-летняя жена, жители села Заcтинка", – говорится в сообщении полиции.

Следователи устанавливают подробные обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Киеве из горящего авто достали двух человек. Одна девушка погибла, еще двое парней пострадали.

А во Львове копы сбили двух женщин. ДТП случилось на пешеходном переходе с неработающим светофором.

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Источник: korrespondent.net

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