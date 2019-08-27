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27. 08. 2019

После таяния ледников в Арктике обнаружили новые острова

Российские ученые подтвердили открытие пяти островов в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает Интерфакс во вторник, 27 августа.

"Они находятся в бухте Визе на западном - Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

На открытых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы.

Отмечается, что "своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года". 

Как отмечается, в этом районе первые открытия вышедших из-под ледника географических объектов сделали гидрографы в ходе экспедиций 2015-2016 годов. Они спрогнозировали появление новых островов, скрытых ледником.

Ранее шведская метеорологическая станция зафиксировала максимальную в истории температуру в Арктике - 34,8 градуса тепла по Цельсию.

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Источник: korrespondent.net

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