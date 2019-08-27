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27. 08. 2019

Франция и Россия обсудят Минские соглашения в формате "2+2"

Франция и Россия в формате "2+2" проведут переговоры в Москве на уровне министров иностранных дел и министров обороны. Об этом заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Укринформ во вторник, 27 августа.

"Министр Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил поедут через несколько дней в Москву для возобновления диалога в формате "2+2", продолжения диалога, начатого с президентом Путиным, и продвижения этой совместной архитектуры", - заявил Макрон.

Как подчеркнул президент Франции, одним из главных вопросов во время этого визита будет использование способности Франции в урегулировании российско-украинского конфликта и выполнения Минских договоренностей.

Макрон также добавил, что Франция стремится построить настоящую европейскую стратегию и архитектуру безопасности и доверия в Европе.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп на саммите G7 поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

Позже Макрон заявил, что РФ можно пригласить в G7 в качестве гостя.

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Источник: korrespondent.net

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