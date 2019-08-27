Утвержден график работ на мосту в Станице Луганской

В Станице Луганской состоялось совещание, на котором был утвержден график проведения восстановительных работ моста на текущую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации со ссылкой на главу региона Виталия Комарницкого во вторник, 27 августа.

"Главное – это получение от противоположной стороны гарантий безопасности и разрешения на обследование "провала" пиротехническими группами ГСЧС. Без четких договоренностей проведение ремонтных работ непосредственно на мосту невозможно. Переговоры по этому вопросу ежедневно ведутся представителями ОБСЕ и СЦКК", – сказал Комарницкий.

Сейчас подразделения ГСЧС осуществляют демонтаж отдельных фортификационных сооружений, но, согласно Минским договоренностям, ждут синхронных действий со стороны "ЛНР".

Вчера на разборе конструкций фортификационного сооружения работали инженерная группа и четыре пиротехнических подразделения ГСЧС, сотрудники лесоохотничьего хозяйства и автодорожной службы, а также специальная техника. За процессом постоянно наблюдают представители СЦКК и СММ ОБСЕ.

За день работники лесхоза закончили срезать деревья на общей площади 0,97 га возле дороги.

Сегодня в присутствии СЦКК и СММ ОБСЕ личным составом с помощью имеющейся техники был продолжен разбор конструкций фортификационного сооружения.

Работники лесхоза срезают деревья в определенном месте у дороги, на том участке, который был обследован пиротехниками. Также частично срезаны поваленные деревья для вывоза в безопасное место. Необходимо подчеркнуть, что начатое сжигание ветвей остановлено из-за детонации застрявших в стволах деревьев пуль и сильной ветреной погоды.

Для вывоза деревьев с этого участка пиротехническим подразделением ГСЧС была продолжена работа по разминированию участка, определенного под будущую дорогу.

После обследования саперами, под координацией офицера СЦКК, инженерная группа ГСЧС продолжила разбирать фортификационное сооружение. Здесь работали сотрудники автодорожной службы с помощью автопогрузчика. Был убран песок и выполнены другие вспомогательные работы на дороге.

Cмотрите фотогалерею: Утвержден график работ на мосту в Станице Луганской

Cмотрите фотогалерею: Утвержден график работ на мосту в Станице Луганской

Ранее во вторник стало известно, что сепаратисты "ЛНР" срывают разведение сил в Станице Луганской. Они построили новое фортификационное сооружение возле моста.

Напомним, что ранее в пресс-центре ООС заявили, что украинская сторона останавливает работы по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, поскольку со стороны сепаратистов никаких инженерных работ не проводится.

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Источник: korrespondent.net