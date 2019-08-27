Китай подтвердил арест австралийского писателя

Китайское правительство подтвердило, что австралийский писатель был арестован в Китае за шпионаж. Об этом сообщает AFP во вторник, 27 августа.

"Ян Цзюнь, который также известен под литературным псевдонимом Ян Хенцзюнь, был задержан в январе, вскоре после того, как он... вернулся в Китай из Соединенных Штатов. Пекин заявил, что он был официально арестован в прошлую пятницу и что дело изучается дальше", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила ранее во вторник, что она "очень обеспокоена" тем, что Ян был арестован по подозрению в шпионаже.

"Мы ожидаем, что базовые стандарты правосудия и процессуальной справедливости будут соблюдены", - добавила она.

Австралийская сторона отметила, что на протяжении длительного заключения у мужчины нет доступа к адвокату и близким.

По словам официального представителя МИД КНР Ген Шуана, Китай призывает Австралию не вмешиваться в данное дело.

"Китайская сторона выразила глубокое недовольство заявлением австралийской стороны относительно этого дела... Австралийская сторона должна искренне уважать судебный суверенитет Китая и не должна никоим образом вмешиваться в рассмотрение дела Китаем", - добавил Ген Шуан.

Агентство отмечает, что дело Ян Хенцзюня стало проблемной зоной в отношениях с Австралией, которые заметно ухудшились за последние месяцы.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства не уточнил, в пользу какой именно страны Ян Хенцзюнь, как считают власти КНР, осуществлял шпионаж, а также не стал предоставлять другие подробности по этому делу.

Как сообщалось, Ян Хенцзюнь, писатель и бывший китайский дипломат, который сейчас является гражданином Австралии, был задержан вскоре после своего прибытия из Нью-Йорка в китайский Гуанчжоу в январе.

СМИ сообщали об отсутствии доказательств того, что задержание писателя было связано с арестами двух канадцев в Китае, которые, в частности, осудила и Австралия.

Как сообщалось ранее, в США считают, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру и предостерегают Украину от опасного решения.

Также стло известно, что компании из Китая купили половину акций Мотор Сич.

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Источник: korrespondent.net