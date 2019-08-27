Зеленская на День Независимости была в платье от жены Кошевого

На праздновании Дня Независимости первая леди Елена Зеленская появилась в белом платье от украинского бренда PICO, основательницей и дизайнером которой является жена Евгения Кошевого Ксения. Об этом сообщает Комсомольская правда во вторник, 27 августа.

“Нам показали картинку, как наряд примерно должен выглядеть. Пошив платья с двумя примерками занял два с половиной дня. Это был очень срочный и достаточно сложный заказ. Были пожелания и предпочтения по фасону, длине рукава, длине подола”, - рассказала Кошевая о пошиве платья.

Отмечается, что платье как у первой леди можно сшить на заказ по цене до 5 тысяч гривен.

“Там достаточно недешевая ткань. Можно по желанию поменять цвет. Не могу сказать, что клиенты валят каждый день сотнями, но активность страницы повысилась и стали больше заказывать. Так что да, это нам сыграло на руку. Спасибо Лене за этот заказ”, - поделилась Ксения.

Напомним, что в Киеве прошли масштабные празднования в честь Дня независимости. Президент Владимир Зеленский произнес речь, в которой рассказал, что каждый его день начинается со сводки Генштаба о ситуации на Донбассе.

Часть участников Марша защитников после шествия пришли под офис президента в Киеве с требованием "Нет капитуляции".

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Источник: korrespondent.net