Нацполиция задержала Богатыреву – СМИ

Бывший министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник во вторник, 27 августа.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту Жуляны (Киев – ред.) передана Нацполиции", – сказал собеседник.

В свою очередь Украинская правда уточняет, что Богатырева прилетела рейсом из Минска.

"Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов", – пишет издание.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2015 года Евросоюз снял санкции с Раисы Богатыревой. В Генпрокуратуре посчитали объективным такое решение ЕС, подчеркнув, что в Украине уголовное производство против бывшего министра не закрыто.

Богатырева подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Речь идет о 6,5 млн гривен, которые были перечислены Минздравом, когда Богатырева его возглавляла в 2012 году, на счета частной компании.

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Источник: korrespondent.net